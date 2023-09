Neue Krefelder Veranstaltungshalle Junge Liberale sind gegen das Kesselhaus

Die Jungen Liberalen unterstützen nach eigenen Angaben die Ablehnung der Kesselhaus-Pläne durch die FDP-Fraktion. „Wir schließen uns ihrer Kritik an den überhöhten Kosten und dem Kaufpreis des Grundstücks an und teilen die Bedenken bezüglich der finanziellen Machbarkeit dieses Projekts“, erklärten die Jungen Liberalen am gestrigen Freitag. Sie seien entschlossen, sich weiterhin für wirtschaftliche Vernunft und verantwortungsbewusste Entscheidungen in Krefeld einzusetzen. „Wir fordern den Stadtrat auf, die Bürger und ihre finanziellen Interessen in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen zu stellen und die Kosten des Kesselhaus-Projekts zu überprüfen“, erklärten sie.