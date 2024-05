“Unbegreiflich, dass die Kommunalpolitik nicht reagiert“ Junge Liberale protestieren gegen Auftritte von Rechtsrappern und Salafisten in Krefeld

Die Jungen Liberalen (JuLi) in Krefeld äußeren sich besorgt über die Darstellung Krefelds in der aktuellen Spiegel-Reportage „Die Kalifat-Islamisten“. Die Reportage, die einen Fokus auf die salafistische Szene in Deutschland legt, widmet knapp 2 Minuten und 40 Sekunden dem Geschehen in Krefeld während der „Inspiration Night“ der „Deen Akademie“, die am 19. April in einer Veranstaltungshalle an der Obergath stattfand. Die Veranstaltung war begleitet von einem massiven Polizeieinsatz (wir berichteten). „Wir möchten die Polizei ausdrücklich für ihre Arbeit loben“, erklären die JuLis, „die Präsenz der Ordnungskräfte hat dazu beigetragen, die Sicherheit unserer Stadt zu gewährleisten. Leider haben sich die lokalen Parteien bislang nicht zu den Vorfällen geäußert oder wollen sich nicht dazu äußern, während die lokalen Medien ihre Stimme erhoben haben. Es ist bedauerlich, dass Krefeld, eine Stadt mit einer vielfältigen und offenen Gesellschaft, in Verbindung mit der Salafistenszene gebracht wird.“