Corona-Krise in Krefeld : Die Fischelner Corona-Einkäufer

Krefeld Junge Leute aus Fischeln kaufen für Menschen aus der Corona-Risikogruppe ein. Sie berichten darüber – und warum ihnen der Einsatz viel gibt. Sie haben noch Kapazitäten frei; das Ganze ist gut organisiert.

Viele Jugendliche haben sich in Fischeln freiwillig gemeldet, um den Einkauf für Menschen aus der sogenannten Risikogruppe zu erledigen. Die Koordination in Fischeln läuft über das Jugendzentrum; alle Anrufe landen zuerst bei Jürgen Weiland, der nach den Wünschen fragt, um Unsicherheiten oder Fehlkäufe zu vermeiden. Der Jugendzentrumsleiter, der auf 13 Jugendliche und mehrere Erwachsene zurückgreifen kann, ruft dann einen Helfer an. Zunächst denjenigen, der in der Nähe zum „Kunden“ wohnt, jemanden, der ein Auto zur Verfügung hat, wenn etwas Schweres oder Tiefgekühltes zu kaufen ist, oder aus ökologischen Gründen auch gerne jemanden mit Fahrrad oder einen Fußgänger, wenn es um kleinere Erledigungen geht.

Die Motivation der jungen Leute für ihren Einsatz ist unterschiedlich. Katharina Moers, eine Medizinstudentin, kennt das Jugendzentrum schon von der Ferienbetreuung und hat über Facebook vom Aufruf zur Einkaufshilfe erfahren. Sie ist sich bewusst, dass es für Menschen aus der Risikogruppe eine Gefährdung darstellt, selbst einzukaufen. „Ich würde mir wünschen, dass jemand das auch für meine Oma machen würde“, erklärt die 21-Jährige ihre Motivation. Die 19-jährige Abiturientin Friederike Rieger ist ehrenamtlich in der Markuskirche tätig. Sie hat von ihrer Jugendleiterin von der Aktion erfahren. „Ich möchte das richtige Zeichen setzen“, erläutert sie. „Viele Erwachsene sind der Meinung, dass die Jugend sowieso nichts tut. Ich finde es toll, zeigen zu können, dass die Jugend selbstverständlich zur Gesellschaft dazu gehört und auch in der Krise etwas Sinnvolles beiträgt.“

Risikogruppe Zur Risikogruppe zählt jeder, der durch Corona besonders gefährdet ist, also über 65 ist oder an einer Vorerkrankung leidet.

Die jüngste Helferin, Caroline Thorbecke, ist 14 Jahre alt und Schülerin am MSM-Gymnasium. Sie erledigt die Einkäufe mit dem Fahrrad. Weiland kann sie für alle Einkäufe einsetzen – außer wenn es um Alkohol geht. Tim Derks, der selbst schon als Kind im Jugendzentrum gespielt hat, ist Lehramtsstudent in Köln. Er erledigt seine Einkaufsaufträge zu Fuß, weil er kein Rad in Krefeld hat. Da der 21-Jährige momentan viel Freizeit wegen Corona hat, möchte er „sich solidarisch zeigen und Verantwortung übernehmen“. Er hilft auch in Stahldorf und am Westwall bei der Tafel und ist im Trägerverein des Jugendzentrums aktiv.