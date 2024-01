57-Jähriger Krefelder verletzt in der Klinik Randalierende Jugendliche treten couragiertem Bürger gegen den Kopf

Ein 57-Jähriger ist am Dienstagabend, 23. Januar, in Krefeld von mehreren Jugendlichen verletzt worden. Wie die Polizei mitteite, war der Mann gegen 19.20 Uhr gemeinsam mit seiner Frau auf dem Nachhauseweg. An der Kreuzung von Steckendorfer Straße und Nördlicher Lohstraße bemerkte das Paar vier Jugendliche, die vor eine Straßenlaterne traten und ein Straßenschild abreißen wollten. Der Mann wollte die Jugendlichen zur Rede stellen. Diese gingen auf den Krefelder zu, es entwickelte sich ein verbaler Streit. Als seine Frau versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten, bedrohten die Jugendlichen auch sie.