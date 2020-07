Kunstprojekt in Krefeld : Jugendliche entdecken die Burg Linn auf einer Fotosafari

Kinder und Jugendliche haben sich auf eine Fotosafari in und um die Burg Linn in Krefeld begeben. In dem Kulturruck- Workshop „Beam me up“ erkundeten sie mit Kameras die mittelalterliche Wasserburg. Foto: Museum Burg Linn

Krefeld Kinder und Jugendliche haben Natur, Gegenwart und Geschichte rund um die mittelalterliche Feste mit Kameras erkundet. Ihre Bild-Collagen sind jetzt im Rittersaal der Burg zu sehen.

Auch mit modernster Technik lassen sich die vergangenen Jahrhunderte prima erkunden. Diese Erfahrung haben Kinder und Jugendliche bei einer Fotosafari in und um die Burg Linn gemacht. In dem Kulturrucksack-Workshop „Beam me up“ erkundeten sie mit Kameras die mittelalterliche Wasserburg. Alles, was ihnen an Themen und Details in der Burg und rund um die Burg herum aufgefallen ist, haben sie fotografiert und in Szene gesetzt, mit den Fotos haben sie dann Collagen und Fotoalben angefertigt und gestaltet. Die Collagen sind bis zum Ende der Sommerferien in einer Ausstellung im unteren Rittersaal der Burg zu sehen. Dabei geht es nicht nur um geschichtsträchtige Substanz aus dem historischen Linn, sondern auch um zarte Pflanzen.