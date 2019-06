Bauhaus-Jubiläum : Jugendkunstschultage finden erstmalig in Krefeld statt

Krefeld Im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung steht die Frage: „Wie wollen wir leben im Bauhaus Europa?“

(RP) „Bauhaus Europa. Wie wollen wir leben? Designing The Future“ ist der Titel der ersten Europäischen Jugendkunstschultage in Nordrhein-Westfalen (NRW). Sie finden vom 4. bis 6. Juli in Krefeld statt. Der Bundesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen (bjke) und die Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen (LKD) nehmen das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum zum Ausgangspunkt für eine grenzüberschreitende kulturpädagogische Zukunftswerkstatt in der Bauhaus-Stadt Krefeld. Oberbürgermeister Frank Meyer eröffnet die Tagung am Donnerstag, 4. Juli, 10.30 Uhr.