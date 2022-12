Hilfe für Kinder in Krefeld Jugendbeirat übergibt Spende an das Stups-Kinderzentrum

Das Kinderzentrum „Stups“ begleitet Familien, in denen ein Kind an einer fortschreitenden und lebensverkürzenden Krankheit leidet, nicht selten von Geburt an. Nicht jedes Kind kann aufgrund der Schwere der Erkrankung oder aufgrund der familiären Situation dauerhaft zu Hause versorgt und gepflegt werden. Dann bietet das Kinderzentrum zwölf Plätze für eine Dauer- oder Kurzzeitpflege an. Aufgenommen werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, die dauerhaft krank oder behindert sind und wo eine Heilung nicht möglich ist, sondern ein früher Tod zu erwarten ist. Das Ziel ist nicht nur eine gute medizinische Versorgung, sondern eine ganzheitliche Förderung und Stärkung der durch diese Situation extrem belasteten Familie. Auch die Kinder sollen im Rahmen der Hospizarbeit gefördert werden und trotz der Erkrankung schöne Augenblicke erleben sowie am Leben teilnehmen können. Darüber hinaus werden durch ehrenamtliche und professionelle ambulante Hilfe die Familien und ihr Umfeld (Eltern, Geschwister, Freunde, Verwandte) im Umgang mit Krankheit, Behinderung und Tod gestärkt und begleitet.