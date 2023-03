Politik in Krefeld Gesucht werden Mitstreiter für den Jugendbeirat

Bei der Findungsveranstaltung „Farbe bekennen & mitgestalten“, die turnusgemäß alle zwei Jahre stattfindet, will das junge Gremium neue Mitglieder gewinnen. Am Freitag, 24. März, von 17 bis 20 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, den Jugendbeirat in den Räumen am Ostwall 107 kennenzulernen. „Der Jugendbeirat ist das Sprachrohr für die Jugendlichen in der Stadt. Alle können mitmachen und Anregungen und Wünsche äußern“, erklärt Vorstandsmitglied Kumaran Jeyaranjan.