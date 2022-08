Jugendliche in der Kommunalpolitik : Der Jugendbeirat bezieht eigene Räume am Ostwall

Krefeld Interessierte Besucher haben am kommenden Freitag, 19. August, die Gelegenheit, die politischen Vertreter der Krefelder Jugend kennenzulernen.

Der Krefelder Jugendbeirat feiert am kommenden Freitag, 19. August, die Eröffnung seiner eigenen Räume am Ostwall 107. Alle Besucher haben dann die Gelegenheit, die politischen Vertreter der Jugend in der Seidenstadt und die neuen Räume kennenzulernen. Neben Musik, Spielen, Snacks und spannenden Gesprächen erwarten die Gäste eine Live-Folge des Jugend-Podcasts „Laber nicht“ (der kürzlich mit einer ersten Folge online gegangen ist) sowie einen Gallery-Walk über die vergangenen Projekte. Ab 18.30 Uhr startet außerdem eine „Open-Stage für kreative Performances“, bei der Krefelder Jugendliche etwas vortragen oder vorführen können. Es gibt keine festgelegten Rahmenbedingungen für den Auftritt, jedoch ist eine kurze Anmeldung per E-Mail an jugendbeirat@krefeld.de wünschenswert.