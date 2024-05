Gedankenaustausch Jugendbeirat besucht Kooperationspartner im polnischen Posen

An der internationalen Begegnung nahm auch eine Delegation der Stadt Krefeld teil, bestehend aus Sonja Pommeranz, Leiterin des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, Silke Wintersig, Abteilungsleitung Jugend, und Matthias Hoeps, Sachgebietsleiter Kinder- und Jugendarbeit. Gemeinsam mit polnischen Vertretern aus dem Bildungsreferat der Stadt Posen entwickelten sie Perspektiven für weitere grenzübergreifende Projekte. Überdies führten die Beteiligten einen Fachaustausch zu gemeinsamen Themen, wie beispielsweise Konzepte zur Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes, zu Lebenssituationen von jungenMenschen in krisenbehafteten Zeiten sowie den bevorstehenden Europawahlen am 9. Juni und (jugend-)politischer Bildungsarbeit.