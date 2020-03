Präsentation im Fabritium-Gymnasium : Jugend forscht in Corona-Zeiten

Jugend forscht

Um in sieben MINT-Disziplinen die Regionalsieger zu ermitteln, haben die Juroren von 188 Arbeiten 75 Arbeiten zugelassen. Die Unternehmerschaft Niederrhein hatte in der Frage, wie in dem Ausnahmejahr 2020 mit der Ermittlung der Regionalsieger zu verfahren war, mit der Deutschland-Zentrale von „Jugend forscht“ in Hamburg zusammengearbeitet. Diese hatte auf einer Präsentation der Arbeiten bestanden, wie Ralf Wimmer von der Unternehmerschaft Niederrhein erklärt. So kam eine Teilpräsentation der ´Arbeiten im Gymnasium Fabritianum zustande. Weitere Teilpräsentationen sind für 17. März in Moers und 18. März in Tönisvorst geplant.