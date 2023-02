Jugend forscht in Krefeld Das Geheimnis der schwebenden Teile

In insgesamt sieben Fachgebieten sind die jungen Forscher in den vergangenen Monaten den unterschiedlichsten Phänomenen auf den Grund gegangen. In vielen Fällen entwickelten sie Lösungen, die der Umwelt zugute kommen. So untersuchten Lea und Felix aus Hückelhoven eine Blühwiese an ihrer Schule und fragten sich, welche Pflanzen Insekten am liebsten mögen und ob sie sich auch von exotischen, farbenprächtigen Blumen ernähren können. Das Ergebnis: „Mit heimischen Pflanzen können Insekten viel mehr anfangen“, erklärt die Gymnasiastin. Und ihr Mitschüler ergänzt: „Die Calendula zum Beispiel ist eine sehr sinnvolle Blume.“