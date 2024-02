IHKs in Nordrhein-Westfalen sind sich einig Steinmetz fordert mehr Tempo bei Energiewende

Der Bau von bis zu acht wasserstofffähigen Gaskraftwerken als Absicherung der Energieversorgung mit erneuerbaren Energien sei bis 2030 in Nordrhein-Westfalen dringend notwendig. Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld am Nordwall fordert noch mehr Tempo bei der Energiewende und die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel. „Es sind nur noch knapp sechs Jahre bis zum geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung in Nordrhein-Westfalen“, erklärte er bei der Vorstellung der Fortschreibung des Energieversorgungs-Monitorings. Die Analyse aller Kammern in Nordrhein-Westfalen (IHK NRW), zeige, welche Fortschritte die Energiewende im Land mache, wie der Aus- und Zubau der erneuerbaren Energien, der erforderlichen Infrastrukturen und der Reservekapazitäten vorankomme. „Die Wirtschaft braucht dringend die Kraftwerksstrategie, die von der Bundesregierung für das Jahresende 2023 angekündigt wurde und sich immer noch in der Abstimmung zwischen den Koalitionspartnern befindet“, sagte Steinmetz. Die entscheidende Frage für ihn sei, wie die Finanzierung der Kraftwerke gestaltet werden solle: „Darauf brauchen wir rasch eine Antwort.“ Ralf Stoffels, Präsident von IHK NRW, ergänzte: „Geeignete Standorte für die Kraftwerke müssen gefunden und gesichert, Infrastrukturen angelegt und Bauherren gefunden werden.“