Krefelder will nichts bemerkt haben Jüdische Tafel bei Unfallflucht beschädigt

Ein Lkw-Fahrer aus Krefeld hat eine jüdische Gedenktafel samt Mauer beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ist es am ehemaligen Standort der Synagoge in Wanne-Eickel zu dem Vorfall gekommen. Ein Mauerstück mit einer angebrachten jüdischen Gedenktafel lag am Montag, 5. Februar, gegen acht Uhr umgestürzt auf dem Boden. Der Verursacher des Unfalls, ein Lkw-Fahrer aus Krefeld, konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Der 64-Jährige will mit seiner Zugmaschine samt Sattelauflieger beim Rangieren von ihm unbemerkt gegen die Mauer gefahren sein. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.