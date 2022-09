Angebot der Stadt Krefeld : Jubiläumskarte für verdiente Ehrenamtler

Krefeld Die Stadt Krefeld bietet verdienten Ehrenamtlern eine Jubiläumskarte an, um sie für ihr langjähriges Engagement zu belohnen. Es ist eine Ergänzung zur regulären Ehrenamtskarte.

(bk) Ehrenamtliches Engagement ist ein wertvolles Gut und soll sich in Krefeld künftig noch stärker lohnen. Wie die Stadt gestern mitteilte, gibt das Freiwilligenzentrum deswegen ab sofort eine sogenannte Jubiläums-Ehrenamtskarte aus, die vom Land NRW eingeführt wurde. Sie ist lebenslang gültig und wird an Personen vergeben, die mindestens 25 Jahre lang ein Ehrenamt ausgeübt haben.

Damit soll der so dringend erforderliche ehrenamtliche Einsatz attraktiver gemacht werden. Das neue Angebot ist eine Ergänzung zur regulären Ehrenamtskarte, die seit 2017 in Krefeld für den unentgeltlichen Einsatz vergeben wird. Nun soll die Jubiläums-Ehrenamtskarte den Reiz weiter erhöhen, sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft einzusetzen. Die Tätigkeit kann sich auf verschiedene Organisationen erstrecken und darf zwischenzeitlich unterbrochen worden sein. Die Antragstellung erfolgt durch den Ehrenamtler selbst oder auf Vorschlag eines Vereinsvorstands. Sie wird zeitlich befristet an ehrenamtlich tätige Menschen vergeben, die ihre Aktivität im Umfang von mindestens fünf Wochenstunden oder 250 Stunden im Jahr ausüben.