Krefelder Jahrbuch Von Hermès bis Werbung in Mundart - die neue „Heimat“ ist eine Fundgrube

Raphael Jan­zik, Lehrer am Berufskolleg Glo­ckenspitz, stellt ein Kunstprojekt vor, in dem sich Schüler krea­tiv da­mit auseinander­gesetzt haben, was Krefeld für sie bedeutet. Eine solche Herangehens­weise entspricht dem Credo des Jahrbuchs, sagt Ob­laden-Kauder: „Wir wollen Ideen aufwer­fen und Erkenntnisse in die Zukunft extrapo­lieren.“ Zukunfts­weisend ist hoffent­lich auch die Prä­sentation der Arbeit des NABU in Krefeld durch neun Mit­glieder, die mit der Idee zu deren Freude selber auf Obladen-Kauder und Schram zu­gekommen sind. Das in 1000 Exemplaren gedruckte Jahrbuch dürfte selbst für Ken­ner wieder eine Fundgrube sein und vielleicht auch einige neu für die Stadt begeistern.