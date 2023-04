Südstadt feiert auf dem Alexanderplatz Ein Kirschblütenfest für die Ewigkeit

Sein Wissensschatz scheint unerschöpflich. Wer weiß schon, dass die Krefelder Innenstadt 1819 eine Länge von einem Kilometer und eine Breite von einem halben Kilometer hatte oder dass der Lindenplatz einst der Gerichtsplatz war. Opdenberg macht bei seiner Tour auf die vielen Kleinigkeiten aufmerksam, denen man ansonsten kaum Beachtung schenkt, weil man nicht um sie weiß. Was hat es so mit den Mauern vor den Kellerlöchern der alten Samtweberei auf sich? „Sie sollten einst die Menschen in den Kellern vor einfallenden Bombensplittern schützen.“ Dass unter der Kellerabdeckung mit dem Schriftzug „Mannesmann Luftschutz“ Steigeisen in die Tiefe führen, löst ebenso Erstaunen aus. Die sogenannten Drei-Fenster-Häuser, die die Bebauung in dem Krefelder Viertel auszeichnet, die Textilingenieurschule von 1887, die ein „innovatives Forschungslabor war. Seinerzeit schon voll elektrifiziert“, wie Opdenberg berichtet. Das Altenheim Josefhaus war zunächst ein Kloster, dann ein Krankenhaus – die Stadtrallye ist unterhaltsam und spannend. Opdenberg untermalt das Ganze mit alten Fotos, Bauzeichnungen und Straßenkarten, sodass sich ein jeder einen besseren Eindruck verschaffen kann. Und wer danach ans Quiz geht, der merkt schnell, dass es sich gelohnt hat, gut aufzupassen.