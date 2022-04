Entscheidung fällt im Krefelder Planungsausschuss : Joseph-Beuys-Platz wird nun komplett für Autos gesperrt

Krefeld In der nächsten Sitzung soll der Planungsausschuss über die Art der Abpollerung entscheiden. Bislang gab es eine provisorische Absperrung aus Plastik.

Ein Jahr und einen Monat nach dem Beschluss in der Bezirksvertretung Mitte zur Verkehrsregelung wird der Joesph-Beuys-Platz vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum seine endgültige Gestalt bekommen. Der Planungsausschuss wird in seiner nächsten Sitzung über die Abpollerung entscheiden, mit der nun auch der Zuweg zum Platz auf der dem Museum gegenüberliegenden Seite abgesperrt werden soll. Der Weg war bisher mit einem provisorischen Absperrgitter aus Kunststoff versperrt. Zuletzt hatte die CDU Mitte gegen das Provisorium protestiert und beklagt, dass der Platz so wie eine ewige Baustelle aussehe. Der Beschluss über die Sperrung des Joseph-Beuys-Platzes für den Verkehr ist mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen CDU, FDP und AFD getroffen worden. Die Befürworter der Komplettsperrung des Platzes hatten geltend gemacht, dass der neue Platz nur ohne Durchgangsverkehr eine hohe Aufenthaltsqualität bekommen würde.