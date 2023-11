Sänger in Krefeld Europas Kulturhauptstadt holt Johannes Schwärsky für die Gurre-Lieder

Johannes Schwärsky überzeugt das Publikum am Theater Krefeld und Mönchengladbach in vielen Rollen. In der laufenden Spielzeit singt er die Titelpartie im „Fliegenden Holländer“ und den Mephistopheles in „Margarethe (Faust)“. Seine bis in die Tiefen sonore Stimme malt sämtliche Charakterfarben. Und die sind nicht nur düster. Er war am Gemeinschaftstheater auch schon Don Pasquale und Escamillo. Aber natürlich auch der Telramund in „Lohengrin“ und in „Salome“ der Jochanaan. Der Bass-Bariton ist nicht nur am Niederrhein gefragt, sondern gastiert regelmäßig auch an anderen Theatern.