Geheimnis im Krefelder Stadtteil Johannes I und Katja I regieren die Hülser Jecken im Karneval

Nach kurzem Vorspiel der „So ne` Coverband“ begann das Programm mit Julian Pluschkell und André Wolfewicz, die als Plüschbär und miesepetriger Wolf für ein bahnbrechendes Geschäftsmodell bei der Fernsehsendung „Höhle des Löwen“ einen Investor finden wollten. Umwerfender Mittelpunkt von einer Florian Meyer, Christoph und Klaus Hombergs, Carola Weghs und Eva Latzel gespielten Selbsthilfegruppe zur Wiedereingliederung in den Zyklus des Regelbetriebes nach drei Jahren Corona-Isolation war eine Gender-Person, die rechtsseitig Frau und linksseitig Mann war und durch Körperdrehung die Eigenheiten des jeweiligen Geschlechts auf übertriebene Weise darbot, was Präsident Drink zu der Frage reizte: „Willst du so zu Karneval rausgehen und beim Edeka einkaufen?“ Mehrere der insgesamt 13 Programmpunkte brachten Tänze, die teilweise unter Anleitung professioneller Tanzlehrer einstudiert worden waren.