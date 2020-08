Musik in Krefeld : Geigen müssen sich bei Mozart bewähren

Johanna Brinkmann reizt an der Geige vor allem die Möglichkeit, jeden Ton ganz individuell zu erzeugen. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Krefeld Johanna Brinkmann spielt seit 2003 bei den 2. Violinen. Beworben hat sie sich mit Mozarts Violinkonzert. Die Berufsmusikerin ist seit 2003 festes Mitglied der 2. Geigen bei den Niederrheinischen Sinfonikern.

Johanna Brinkmann war seit Kindertagen immer von Musik umgeben. Beide Eltern sind Künstler – die Mutter professionelle Geigerin. „Meine Mutter drückte mir eines Tages – da war ich etwa fünf Jahre alt – eine Kindergeige in die Hand, und damit war mein Werdegang besiegelt. Das bedurfte nicht vieler Worte, es wurde keinerlei Zwang ausgeübt, für mich gehörte die Geige immer dazu“, erzählt die temperamentvolle Violinistin, die heute, als Berufsmusikerin, zwar manchmal die Belastung spürt, bei der aber die Freude sowohl an der Orchester- als auch – und vor allem – an der Kammermusik bei weitem überwiegt. Nach vier Jahren Unterricht bei ihrer Mutter wechselte sie zur „stringent lehrenden und liebevoll fordernden“ Geigerin Irina Goldstein, die sie maßgeblich prägte.

Ihr Studium absolvierte Brinkmann erfolgreich zunächst an der Düsseldorfer Musikhochschule, später an der Universität der Künste in Berlin. Seit 2003 ist sie festes Mitglied der 2. Geigen bei den Niederrheinischen Sinfonikern. Beim Probespiel für diese Stelle wurde – neben den wie immer geforderten, besonders schwierigen „Orchesterstellen“ – ein Violinkonzert von Mozart sowie ein großes romantisches Violinkonzert verlangt.

Info Mit fünf Jahren begann die Violin-Ausbildung Anfänge Johanna Brinkmann, 1949 in Hannover geboren, begann im Alter von fünf Jahren mit dem Geigenspiel, das Klavier kam vier Jahre später dazu. Ausbildung und Studium Nach umfassender Ausbildung bei Irina Goldstein studierte sie bei Prof. Andreas Krecher (Musikhochschule Düsseldorf), dann an der Berliner Universität der Künste bei Prof. Tojoda und Prof. Tomes. Examen 1997 – danach Tätigkeit beim Beethovenorchester Bonn und beim Gürzenich-Orchester in Köln. Aktuell Seit 2003 gehört Johanna Brinkmann zu den Niederrheinischen Sinfonikern (2. Geige).

An der Geige reizt die Musikerin vor allem die Möglichkeit der individuellen Klangerzeugung – anders als beispielsweise beim Klavier, das sie auch seit ihrer Jugend spielt. Allerdings empfindet sie die sehr hohen Töne ihres Instrumentes zunehmend als „nervig“, deshalb favorisiert sie den auch unter Orchesterkollegen immer beliebter werdenden professionellen Hörschutz. Gute Koordination und ausgewogene Balance zwischen Griff- und Bogenhand beim Spielen sind für die Geigerin äußerst wichtig, um Verspannungen vorzubeugen und „immer wieder Lust zum Spielen zu haben“.

Neben dem unendlichen Füllhorn der Kammermusik bevorzugt die Musikerin im Konzertbereich Richard Strauss, Gustav Mahler, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms – in der Oper ebenfalls Strauss, Richard Wagner und Giacomo Puccini.

Die Violine gehört zur Familie der „Kastenhalslauten“, ist aus besonders ausgewähltem Holz gefertigt, hat vier Saiten und wird normalerweise mit einem Bogen – einem mit Pferdehaaren bespannten Hartholzstab – gestrichen, seltener mit der Bogenstange leicht angeschlagen oder gezupft. Die früheste bildliche Darstellung des Instrumentes stammt aus dem Jahre 1508, die erste schriftliche Erwähnung aus 1523.

200 Jahre lang war die italienische Stadt Cremona das Zentrum des Geigenbaus, angefangen von Andrea Amati (1505-1577), fortgeführt von dessen Söhnen und dem Enkel Nicola, der Andrea Guaneri ausbildete.

Antonio Stradivari (1644-1737) gilt als der berühmteste Schöpfer der zunächst als „Barockviolinen“ bezeichneten Instrumente, deren Nachbauten inzwischen wieder in den Alte-Musik-Ensembles Verwendung finden.

Der Tiroler Geigenbauer Jakob Stainer, der seine Kunst in Italien erlernte, schuf in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts „die besten Violinen nördlich der Alpen“, wie ihm seine Zeitgenossen bescheinigten. Da die noch erhaltenen alten Violinen inzwischen unerschwinglich sind und meist nur als Leihgaben an ausgewählte Künstler vergeben werden, sind die Geiger froh, dass auch zeitgenössische Instrumentenbauer hervorragende Violinen anbieten.