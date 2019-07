Krefeld In einem Krefelder Buch findet eine Frau einen anrührenden Zettel. Geschrieben wurde er von einem Jungen in den 60er Jahren. Sein Wunsch: Er möchte wieder ins Heim. Ungewöhnlich findet das Kinderheimleiter Jens Lüdert nicht.

Ziel jeder Unterbringung sei es aber, zu prüfen, ob die Kinder wieder in ihrer Familie leben können. Dafür wird mit den Eltern nach Lösungen gesucht und an Problemen gearbeitet – so dass sie wieder in der Lage sind, sich um ihr Kind zu kümmern. Wenn nötig, auch mit ambulanter Unterstützung. Für dieses Rück­führungsprogramm engagiert das Jugendamt eine neutrale Fachkraft, die die Rückkehroption prüft und erarbeitet. Allerdings gibt es auch Ausnahmen: In Fällen, in denen Gewalt und Missbrauch eine Rolle gespielt haben, ist dieses Programm nicht vorgesehen. Zusätzlich gibt es jedes halbe Jahr ein sogenanntes Hilfeplangespräch, an dem alle Beteiligten – Jugendamt, Eltern und Mitarbeiter der Einrichtung – zusammenkommen. Sie besprechen, was in der Zeit passiert ist, was sich verändert hat und ob es neue Perspektiven gibt. Auch das Kind werde nach seinen Wünschen gefragt. Einige Kinder entscheiden sich dabei bewusst dafür, in ihrer „Heim-Gruppe“ zu bleiben. „Sie sind zu oft von dem System Familie enttäuscht worden.“