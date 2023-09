Polizei warnt vor steigender Unfallgefahr Jedes vierte Kind fällt bei Radprüfung durch

Es ist ein trauriger Negativrekord, der in diesem Jahr aufgestellt wurde: Von den 1802 Viertklässlern, die zwischen dem 20. April und dem 20. Juni an der Radfahrprüfung durch die Polizei teilgenommen haben, haben 1401 die Prüfung bestanden. 401 Schüler hingegen sind durchgefallen, das entspricht 28 Prozent der Teilnehmer, wie die Stadt Krefeld auf Anfrage mitteilt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl alarmierend: 2022 nahmen laut der Polizei insgesamt 1459 Schüler an der Prüfung teil, wobei 270 die Prüfung nicht bestanden haben. „Hier haben wir eine Quote von 18,5 Prozent. 2020 gab es coronabedingt keine Fahrradprüfungen, 2021 fand nur rund ein Viertel der Prüfungen statt“, so die Statistik.