Karneval in Krefeld : Jeckes Treiben und ein Tulpensonntagszug

Krefeld Uerdingen feiert Karneval. Nach der gelungenen Altweiber-Party folgt heute „Feiern ohne Reihern“.

(ak/ bk) Die Rheinstadt steuert auf ihren karnevalistischen Höhepunkt zu. Am Sonntag, 23. Februar, zieht der jecke Lindwurm durch Uerdingen. Der Tulpensonntagszug wird vom Karnevalszug-Verein Uerdingen organisiert und startet um 13.11 Uhr. Für Prinz Klaus Schluckebier und seine Prinzessin Silvia ist es der große Tag ihrer Herrschaft, die am 18. November 2019 mit dem Machtwechsel im Uerdinger Rathaus begann. Seitdem absolvierte das Regentenpaar zahlreiche Termine. So besuchten Klaus II. und Silvia I. beispielsweise das Hospiz am Blumenplatz und waren auch im Uerdinger St. Josefshospital zu Gast. Sie schunkelten mit Patienten und Besuchern, sangen gemeinsam Karnevalslieder und sorgten für mächtig gute Stimmung.