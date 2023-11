Britischer Handelsriese für Sportmoden JD Sports eröffnet an der Hochstraße in Krefeld

Im kommenden Monat will ein ganz großer Akteur im internationalen Sportbekleidungs- und Sneaker-Bereich eine Filiale in Krefeld eröffnen. Derzeit sind im Gebäude an der Hochstraße – vormals Hallhuber – die Umbauarbeiten im Gange, um aus zwei Ladenlokalen eine Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern herzurichten. JD Sports Deutschland hat sein Kommen auf der Eingangstür angekündigt. Und darüber hinaus gleich zusätzliche Informationen über künftig zu erstehende Marken wie Adidas, Nike, The North Face, New Balance und Under Armour sowie eine Bewerbungsadresse für erforderliches Personal geliefert.