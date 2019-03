Gymnasium am Moltkeplatz in Krefeld : Jazzmusiker Paul G. Ulrich ist beim Schulkonzert der Stargast

Bismarckviertel Paul G. Ulrich gehörte zur legendären Boogie Woogie Company und hat mit Paul Kuhn gespielt. Der ehemalige Schüler des Gymnasiums am Moltkeplatz ist jetzt beim Jubiläums-Schulkonzert aufgetreten.

Schon mit 16 Jahren wusste er: „Jazz ist mein Leben, der Kontrabass mein Instrument.“ Er studierte in Köln bei Rainer Linke Jazz-Musik im Hauptfach. Es folgten erste Auftritte beim WDR, später gehörte er zur legendären Boogie Woogie Company. Ferner spielte Ulrich im Trio von Paul Kuhn, der seinerzeit „Es gibt kein Bier auf Hawaii“ sang. Mit dem Sänger, Produzent, Entertainer und Schauspieler wirkte Ulrich außerdem auch in größerer Besetzung bei „Paul Kuhn and The Best“ mit und veröffentlichte Alben. Beim Moltke Jubiläumskonzert spielte Paul G. Ulrich beim Jazz Opening und im Orchester Kontrabass. Außerdem präsentiert er zwei Solostücke am Klavier mit Gesang, eins davon improvisiert über seine Zeit am Moltke. Hier machte er 1978 sein Abitur. Schon damals spielte er im Schulorchester. Cello oder Kontrabass, eben das, was gerade gebraucht wurde. Gern erinnert er sich auch an die Filmvorführungen in der Aula, erzählt er. Wenn er nicht auf einem seiner Instrumente gespielt hat, gab es das ein oder andere Fußballmatch im Pausenhof, berichtet Ulrich. „Wir haben mit Tennisbällen gespielt.“ Für ihn ist das Konzert eine Art Zeitreise: „Es war lustig, noch einmal hier zu spielen.“ Da kommen auch Erinnerungen an den Schulalltag hoch und den ein oder anderen Lehrer.