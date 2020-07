Konzerte in Krefeld : Trio „1000“ spielt open air vor dem Jazzkeller

Krefeld Gregorianik, Johann Sebastian Bach und Richard Wagner in einem Jazzkonzert? Zu hören ist die ungewöhnliche Mischung beim Summer Open Air des Jazzkellers am Samstag, 18. Juli, mit dem Trio 1000.

(ped) Eine musikalische Perle präsentiert der Krefelder Jazzklub am Samstag, 18. Juli, beim Open-Air-Konzert vor dem Jazzkeller, Lohstraße 91. Jan Klares Band „1000" kommt als Trio-Besetzung mit Wilbert de Joode (NL) und Michael Vatcher (USA): Ab 20 Uhr spielen die Drei aus ihrem großartigen Repertoire, das sich beim Gregorianischen Gesang und bei Johann Sebastian Bach bedient, bei Wagner und Monteverdi und mit eigenen Interpretationen für einen unverwechselbaren Stil steht. Jan Klare gründete 2004 die Band „1000" (mit Bart Maris, Trompete, Wilbert de Joode, Bass, und Michael Vatcher, Schlagzeug), die aus der Konzertreihe „1000 years of Jazz" entstand.

Wilbert de Joode und Jan Klare arbeiten seit den frühen 90er Jahren in unterschiedlichsten Gruppen zusammen, vornehmlich in dem von 1994 bis 1998 bestehenden niederländisch/englisch/deutschen Quartett Eureka, in dem auch Michael Vatcher ein paar Mal gastierte. Nach einer an Klare vergebenen Auftragskomposition für das Internationale Jazzfestival Münster 1997 entwickelte sich das Trio Klare, de Joode, Vatcher, das zuerst in unregelmässigen Abständen arbeitete.