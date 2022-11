Geplant an der Schwertstraße in Krefeld Jasmin Sprünken leitet das neue Drogenhilfezentrum

Das neue in der Nachbarschaft umstrittene Drogenhilfezentrum (DHZ) an der Schwertstraße soll bald eröffnet werden. Der Caritasverband für die Region Krefeld wird diese Einrichtung im Auftrag der Stadt Krefeld betreiben. Daher sei die Caritas schon seit einiger Zeit auf der Suche nach den passenden Beschäftigten und hat bereits einige neue Mitarbeitende für diese Aufgabe eingestellt, berichtet der von der Kommune ausgewählte Betreiber der Einrichtung. Die neue Leiterin des Drogenhilfezentrums, die bereits am Anfang November ihre Arbeit aufgenommen habe, heiße Jasmin Sprünken. Sie ist Diplom-Pädagogin und kommt von der Arbeiterwohlfahrt in Mülheim an der Ruhr über den Rhein in die Seidenstadt. Sie gilt als ausgewiesene Expertin in der Drogenthematik und verfügt über große Erfahrungen im Umgang mit den Suchtkranken. Sie war Leiterin der Drogenhilfe bei der Awo Mülheim. Vor diesem Hintergrund schätzte sie die Größe der dortigen Drogenszene seinerzeit auf etwa 800 Personen. Sie ging aber von einer hohen Dunkelziffer aus.