Drogenpolitik in Krefeld Wie die neue Leiterin das Drogenhilfezentrum führen will

Es ist das derzeit wohl meistdiskutierte Projekt in Krefeld: das Drogenhilfezentrum (DHZ) an der Schwertstraße. Für die einen ist es der große Wurf in der Drogenpolitik, für andere der endgültige Niedergang des Hardenberg-Viertels. Parallel zu der Diskussion treiben Stadt und Betreiber Caritas das Projekt voran. Nun hat die Caritas die neue Leiterin vorgestellt: Jasmin Sprünken heißt die gebürtige Duisburgerin. Sie war bisher in ähnlicher Funktion in Mülheim tätig. „Allerdings gab es dort keinen Konsumraum“, sagt die 47-Jährige. Dieses Angebot jetzt ebenfalls zu verantworten, freue sie. Und sie schwärmt von den Voraussetzungen in Krefeld.