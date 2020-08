Gedenken in Krefeld : Wiegenlied für die Opfer von Hiroshima

Naomi Weddle ist in Tokio aufgewachsen. Seit 1982 lebt sie in Krefeld. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Vor 75 Jahren zerstörte die erste Atombombe die japanische Metropole. Naomi Weddles Onkel ist an den Spätfolgen gestorben. Sie singt bei der Gedenkfeier des Friedensbündnisses.

Von Petra Diederichs

Naomi Weddle hat schon in der Schule an jedem 6. August „Genbaku wo Yurusumaji“ gesungen. Eine Zeile darin heißt übersetzt: „Wir dulden keine Atombomben.“ Es ist das „Hiroshima“-Lied. In Japan gehört es fest zum alljährlichen Gedenken. Und an diesem Donnerstag wird es auch in Krefeld erklingen: Die Sängerin trägt es bei der Gedenkveranstaltung des Krefelder Friedensbündnisses zum 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima vor.

Es war ein Montagmorgen, der dem Grauen eine neue Dimension gab: Um 8.15 Uhr Ortszeit warfen amerikanische Soldaten über der japanischen Metropole Hiroshima eine Atombombe ab. „Fat Boy“ explodierte in etwa 600 Meter Höhe und zerstörte fast 90 Prozent der bis dahin vom Krieg unbeschädigten Stadt. Der Einsatz der ersten Kernwaffe war verheerend: 70.000 der 76.000 Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt, 70.000 Menschen starben sofort. Die Zahl der Toten sollte sich bis zum Jahresende verdoppeln.

Naomi Weddle und Ingrid Vogel mit dem Ginkgo-Baum im Zoo, dessen Samen vom Hiroshima-Baum stammt. Eine Plakette aus Hiroshima erzählt seine Geschichte in japanischer Schrift. Foto: Fabian Kamp

Info Glockengeläut und interreligiöses Gebet Der Akt im Zoo ist coronabedingt nur für geladene Gäste. Aber Krefeld beteiligt sich intensiv am Gedenken. Um 8.15 Uhr, zum Zeitpunkt des Bombenabwurfs, werden die Kirchenglocken läuten. Um 18 Uhr beginnt ein interreligiöses Friedensgebet in der Friedenskirche am Luisenplatz. Superintendentin Barbara Schwahn, mehrere Pfarrer sowie Michael Gilad, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, beteiligen sich daran.

Noch heute leiden Menschen unter den Folgen. „Hibakusha“ heißen die Überlebenden. Sie sind gezeichnet von den Folgen der Strahlung: Krebserkrankungen, Missbildungen, Herz-Kreislaufleiden, aber auch psychische Störungen. „Die Menschen an den Randgebieten, die nicht direkt von der Bombe getroffen wurden, haben lange Jahre, fast bis heute, um ihre Anerkennung als Opfer gekämpft. Inzwischen gibt es auch für die zweite und dritte Generation einen Gesundheitspass, der ihnen kostenlos medizinische Versorgung sichert“, berichtet Naomi Weddle.

Sie lebt seit 1982 in Krefeld. Die ausgebildete Opernsängerin hat in München studiert und gehörte bis vor drei Jahren zum Chor des Theaters Krefeld/Mönchengladbach. Sie ist in Tokio aufgewachsen. Aber Hiroshima war immer ein schwelendes Thema in der Familie: „Mein Onkel war Übersetzer des russischen Botschafters. Ihre Delegation ist am 11. August 1945 nach Hiroshima gekommen. Sie haben den Schwarzen Regen erlebt. 20 Jahre später ist mein Onkel an den Spätfolgen gestorben“, erzählt sie. Doch die Zusammenhänge mit der Strahlung seien offiziell nie anerkannt worden.

Die beim Zünden der Atombombe frei gewordene Energie hat nicht nur alles Leben in ihrem Umkreis vernichtet, sondern auch weiter Entferntes entzündet. Die aufgewirbelte Asche hat sich mit Wasserdampf vermischt und hat als radioaktiver Niederschlag („Schwarzer Regen“) weitere Verheerungen angerichtet. „So etwas darf man nie vergessen“, sagt Weddle. In Japan werde der Jahrestag mit großem Protokoll begangen: „Der Kaiser kommt und auch der Premier“, erzählt die Sängerin. „Aber vielen jungen Leuten sind die Ereignisse nicht im Bewusstsein. Sie wissen nicht, was passiert ist oder sagen, das sei schon so lange her.“

Seit fünf Jahren singt sie deshalb bei der Veranstaltung des Krefelder Friedensbündnisses. „Seit zehn Jahren gehört Krefeld dem Bündnis Mayors for Peace – Bürgermeister für den Frieden – an, das der Bürgermeister von Hiroshima 1982 gegründet hat. Wir sind sehr froh, dass dieses Bündnis ernst genommen wird“, sagt Ingrid Vogel vom Friedensbündnis. „Der Stadtrat hat im vergangenen Jahr unseren Bürgerantrag ,Für das Leben – gegen Atomwaffen!’ beschlossen, und Oberbürgermeister Frank Meyer hat einen Appell an die Bundeskanzlerin geschickt, den Atomaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen.“

Im Zoo hat das Friedensbündnis 2016 einen kleinen Ginkgo gepflanzt, dessen Samen von einem Baum aus Hiroshima stammt. „Der Baum war durch die Atombombe beschädigt worden, aber nicht abgestorben. Als ein Spross darauf wuchs, war das ein Zeichen der Hoffnung“, sagt Naomi Weddle. Bei der Gedenkfeier im Zoo wird eine Plakette aus Hiroshima angebracht, die diese Geschichte in japanischer Schrift erzählt.