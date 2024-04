Krefelder MdB zur Zukunft der Altersversorgung Jan Dieren fordert eine solidarischere Rente

In einer Bundestagsdebatte hat sich Krefelds SPD-Bundestagsabgeordneter Jan Dieren dafür ausgesprochen, die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken und insgesamt solidarischer zu gestalten. Im Moment zahlen viele Erwerbstätige mit überdurchschnittlich hohen Einkommen, wie Anwälte, Ärzte, Selbstständige oder Abgeordnete, nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das müsse sich ändern, so Dieren.