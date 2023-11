SPD-Politiker spricht von grundsätzlichen Konstruktionsfehlern Jan Dieren für Aussetzung der Schuldenbremse

Krefelds Bundestagsabgeordneter Jan Dieren (SPD) spricht sich dabei klar dafür aus, die Schuldenbremse für die Jahre 2023 und 2024 auszusetzen: „Wir befinden uns immer noch in einer wirtschaftlichen Notlage. Um aus dieser herauszukommen, müssen wir investieren, auch mit staatlichen Mitteln. Daran hindert uns die Schuldenbremse, es ist deshalb unumgänglich, sie nochmals auszusetzen. Das sieht das Grundgesetz für solche Fälle vor.“ Das Urteil zeige aber auch grundsätzliche Konstruktionsfehler der Schuldenbremse auf: „Der Grundsatz, möglichst geringe Kredite aufzunehmen, mag in wirtschaftlich guten Zeiten seine Richtigkeit haben. Gerade in herausfordernden Zeiten, wenn wir sie am dringendsten bräuchten, bindet die Schuldenbremse uns aber die Hände“, so Dieren weiter.