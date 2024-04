Spaß am Sprödentalplatz Das hat die Jahrhundertkirmes in Krefeld zu bieten

Beim Fighter dreht sich ein Arm, an dessen Ende je eine Gondel sitzt – am Scheitelpunkt des Kreises oben ist man in 42 Meter Höhe unterwegs. Bei Excalibur schwenkt ein Arm nach rechts und links ähnlich wie bei einer Schiffschaukel. Das war’s dann auch mit der Ähnlichkeit: Die Achse dreht sich, und am höchsten Punkt steht man in 47 Meter Höhe. Mädchen sollten lange Haare binden, erläutert ein Schild, sie könnten sich in der Hydraulik verfangen. „Passieren würde nichts, aber wir müssten die Haare abschneiden, um das Mädchen zu lösen“, erläutert Excalibur-Mitarbeiter Dustin.