Aus den Vereinen : TuS Gellep braucht zentrale Sportstätte

Gellep-Stratum Die Zukunft der Sportstätte des Gellep-Stratumer Vereins beschäftigte die Mitglieder des Bürgervereins.

Regen Diskussionsbedarf gab es bei der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Gellep-Stratum in der Gaststätte „Zum Landhaus“, welche vom zweiten Vorsitzenden, Kurt Hartwich, geleitet wurde. Neben der noch offenen Zukunft der Sportstätte des TUS 05/20 Gellep-Stratum an der Kaiserswerther Straße 149 standen auch die Themen örtlicher Verkehr und die Finanzen des Bürgervereins auf der Tagesordnung. Zudem wurden Michael Such als Vorstandsbeisitzer und Bernd-Michael Mertin als Kassenprüfer von der Versammlung einstimmig gewählt.