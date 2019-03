Jahreshauptversammlung der Zoofreunde: Zoofreunde: Netz-Paten für Schimpansen-Wald gesucht

Dietmar Schörner (2. Vorsitzender der Zoofreunde), Zoo-Chef Wolfgang Dreßen (l.) und Friedrich R. Berlemann, Vorsitzender Zoofreunde, an der Spendertafel für den Schimpansen-Wald. Foto: Dirk Kamp

Krefeld Der Verein der Zoofreunde Krefeld zog jetzt bei der Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz für das Jahr 2018. Bereits zum vierten Mal in Folge konnte der Verein die Anzahl seiner Mitgliedschaften steigern.

Mit einem Plus von acht Prozent beziehungsweise 237 Mitgliedern zählen die Zoofreunde nun 3106 Mitstreiter in ihren Reihen.

Die Zoofreunde sagen für das Neubau-Projekt Schimpansen-Wald 700.000 Euro aus Spendenmitteln zu. Darüber hinaus stellt eine Stiftung den Zoofreunden 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. Eine neue Spendenaktion „Netz-Paten gesucht“ soll gezielt Firmen aus der Region ansprechen. Die Spender erhalten für 500 Euro einen Quadratmeter der Netzfläche des Schimpansen-Waldes. Wie bei jeder Aktion der Zoofreunde erhalten die Spender eine Urkunde, zusätzlich werden sie auf der Netzinfotafel gelistet und in den Medien als Netz-Pate und Förderer des Schimpansen-Waldes herausgestellt.

Der erste Vorsitzende Friedrich R. Berlemann bekundet gemeinsam mit Zoodirektor Dr. Wolfgang Dreßen, dass Natur- und Artenschutz Herzensangelegenheiten seien. So konnten im vergangenen Jahr gemeinsam 23.700 Euro an Freilandprojekte ausgeschüttet werden. In diesem Jahr wird es noch zahlreiche Aktionen zum Artenschutz im Zoo geben.