Wirtschaft in Krefeld : Jagenberg wächst um die englische Atlas-Limited

Die Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG hat das britische Unternehmen Atlas Converting Equipment Limited übernommen. Foto: Michael Lübke, GettyImages

Krefeld Die Jagenberg AG als Management-Gesellschaft der Krefelder Kleinewefers-Gruppe hat Zuwachs bekommen. Die Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG hat das britische Unternehmen Atlas Converting Equipment Limited zum Monatsbeginn übernommen.

Das teilte eine Sprecherin der Jagenberg AG am Mittwoch mit. Zu den finanziellen Vereinbarungen machte sie keine Angaben.

Die Atlas Converting Equipment Ltd. wurde 1976 gegründet und sei ein führender Hersteller und Anbieter von Lösungen in den Bereichen Schneid- und Wickeltechnik sowie Fertigrollen-Handlingssystemen. Das Unternehmen mit Sitz im englischen Bedford beschäftige weltweit rund 140 Mitarbeiter. Die Marken Atlas und Titan seien mit mehr als 3600 Maschineninstallationen in über 83 Ländern der Welt vertreten und als marktführend in den gewählten Zielmärkten anerkannt, informierte die Jagenberg AG.

Die Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG und die Atlas Converting Equipment Ltd. böten Maschinen und Lösungen auf höchstem Technologielevel und umfangreiche Dienstleistungen für Kunden in aller Welt. Die Neuausrichtung der Produktprogramme beider Unternehmen sowie die Positionierung der drei Marken Kampf, Atlas und Titan würden die gemeinsame Innovationskraft und die Lösungsvielfalt weiter stärken, erklärte die Sprecherin. Das Maschinengeschäft werde um produktivitätssteigernde Automatisierungslösungen und modernste Industrie 4.0-Anwendungen erweitert mit dem Ziel, die Position als globaler Lösungsanbieter auszubauen, informierte die Jagenberg AG.