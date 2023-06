Musikwettberwerb Krefelder Jagdhornbläser werden erneut deutscher Meister

(vo) Die Jagdhornbläser der Kreisjägerschaft Krefeld haben zum zweiten Mal hintereinander den Titel des Deutschen Meisters im Jagdhornblasen errungen – das erste Mal siegte die Truppe im Jahr 2019. Nachdem die Landesmeisterschaften in Rheinland-Pfalz und Hessen gewonnen worden waren, hat die Gruppe rund um den musikalischen Leiter Michael Müller jetzt beim Bundesbläserwettbewerb in Eichenzell bei Fulda vor der imposanten Kulisse des Barockschlosses „Fasanerie“ den Titel erneut geholt. Die Krefelder setzten sich in der Königsklasse G mit 972 von 975 möglichen Punkten unter insgesamt 25 Gruppen durch.