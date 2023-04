Viele Pluspunkte für Krefeld Krefeld ist Top-Wirtschaftsstandort 2023

Es gibt kaum eine bundesdeutsche Rangliste, in der die Stadt Krefeld auf einem der vorderen Plätze positioniert ist. Selbst als Sportstadt hat Krefeld seine Bedeutung in den vergangenen Jahren mehr oder weniger verloren. Statt Fußball-Idol Friedhelm Funkel und Eishockey-Torwart-Legende Karel Lang sind es heute andere Namen, die überregional den Ruf der Stadt Krefeld polieren – Top-Unternehmen mit Standort in der Seidenstadt.