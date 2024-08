Erhebung von Zahlungsanbieter SumUp Krefeld ist in NRW spitze bei der Gastro-Zufriedenheit

Die Gastro-Szene in Krefeld ist breit gestreut. Neben vielen Schnellrestaurants in nationalen Färbungen von der Dönerbude bis zum Thai-Imbiss gibt es ein breites Spektrum an auch internationalen Restaurants vom Inder über Griechen, Portugiesen bis zum Italiener und qualitativ eine Reihe von Ausreißern nach oben wie das „pur“, die Krasserie, die italienischen Restaurants Bellini und Osteria Verona oder das Lumi in Uerdingen am Rhein.