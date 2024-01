Rangliste der Deutschen Wirtschaft Krefeld ist ein Top-Industrie-Standort

Auf die Unternehmen in der Stadt darf Krefeld bauen. In der neuen Industrie-Rangliste „Der Deutschen Wirtschaft (DDW)“ hat die ehemalige Seidenstadt mehr als 4000 Städte und Gemeinden hinter sich gelassen. Auf Platz 34 von 4073 Standorten in der Gesamtwertung steht der Industriestandort Krefeld in Deutschland mit ganz oben. 84 Industrie-Unternehmen – darunter sechs Weltmarkführer – sind in Krefeld notiert. 15 davon sind Familienbetriebe, 29 Mittelständler. Mit 41 etwa die Hälfte der Top-Firmen befinden sich in ausländischen Besitz. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die herausragende Rolle des Standortes und der Unternehmen noch nicht so recht angekommen. Die öffentliche Bewertung ergibt die Note 2,29 und ist im Vergleich mit weniger attraktiven Kommunen nur mäßig.