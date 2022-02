Vermeintlicher Wolfangriff in Krefeld : Wolf und Mensch - Kleine Geschichte des Hasses

Kampf auf Leben und Tod: Das packende Gemälde des niederländischen Malers Bernard te Gempt (1826 - 1879) heißt „Große Wolfsjagd im Winter“ und entstand 1862 – da war der Wolf am Niederrhein praktisch ausgerottet. Foto: © VAN HAM Kunstauktionen/Saša Fuis Photographie

Krefeld Der Wolf war Nahrungskonkurrenz und Angstgegner: Zwar gab es nur wenige tödliche Wolfsangriffe auf Menschen, aber sie sorgten für Schrecken.

Innerhalb von 400 Jahren sind am Niederrhein mindestens 20 tödliche Angriffe von Wölfen auf Menschen belegt. Umgekehrt hat der Mensch den Wolf gnadenlos gejagt – mit teils riesigem Aufgebot. Der Verleger und Historiker Stefan Kronsbein hat faszinierende Belege über die Begegnungen von Wolf und Mensch gesammelt. Demnach war der Wolf Fraßkonkurrent des Menschen – er hat sich Weidevieh geholt. Angriffe auf den Menschen haben immer zu tun mit Mangel an Nahrung. Harte Winter, Verheerungen im Krieg: Wenn der Wolf hungerte, wurde auch der Mensch zur potenziellen Beute – so kann man Kronsbeins gesammete Belege deuten.

Er hat 116 Berichte aus den Jahren 1457 bis 1863 gefunden – belegt sind 24 Angriffe auf Menschen, 20 davon tödlich. Umgekehrt wurden die Wölfe mit teils riesigem Aufand gejagt. Die Wolfsjagd war lange eine öffentliche Pflicht: Immer wieder wurden bis ins 19. Jahrhundert hinein Bauern und Bürger bei Androhung von Geldstrafen zur Wolfsjagd befohlen. In Uerdingen gab es seit September 1594 Wolfsschäden, so dass im Dezember 1595 eine große Jagd angeordnet wurde. Die Fülle der Jagdverpflichtungen war mitunter eine größere Plage als die Wölfe selbst: Für das Jahr 1690 ist in Kleve ein Rechtsstreit belegt; Richter boten dem Jagdzwang Einhalt, nachdem die Bauern zuvor 30mal (!) zur Hatz auf den Wolf gerufen worden waren.

Wenige Wölfe konnten erheblichen Schaden anrichten. 1808 wird aus Krefeld berichtet, eine Wölfin habe neben Fohlen und Kalb auch drei Schafe gerissen.

Erschütternd sind die Berichte über tödliche Wolfsangriffe auf Menschen. Der erste Beleg führt ins Jahr 1735, als der 17-jährige Knecht Godefridus Cnoren in Niederkrüchten von einem Wolf angefallen wurde und dabei „13 Wunden im Gesicht empfing“; er starb nach 18 Tagen an seinen Verletzungen. Typisch bei Wolfsbissen: Sie erwiesen sich durch Entzündungen als todbringend. So erging es auch 1772 Agnes von der Berg in Xanten, die einige Tage nach einem Wolfsbiss im Fieber starb.

Eine auffällige Häufung tödlicher Angriffe auf den Menschen gab es um 1810/ 1811. Immer wieder wird von Kindern berichtet, die Wölfen zum Opfer fielen. Für Bracht wird für den 25. Juli 1810 berichtet, der achtjährige Peter Heinrich Poeten sei im Beisein seiner 12-jährigen Schwester von einem Wolf geholt worden; es konnte nur noch die Leiche des Jungen geborgen werden. Am 2. August des Jahres holte ein Wolf in Brüggen den dreijährigen Heinrich Peter Wolters – von ihm fand man nur noch ein Taschentuch. Ebenfalls im August fiel der achtjährige Bartholomäus Dahmen im Grenzwald nahe Roermond Wölfen zum Opfer. Der Tod des Jungen war Anlass für eine große Treibjagd mit 3250 Treibern, 385 Jägern zu Fuß und 69 zu Pferde. Alle Wölfe, die aufgeschreckt wurden, entkamen über die Maas.

Bei Krefeld wurde 1811 das Kind eines Bauern getötet; bei Brüggen wurde die sechsjährige Anna Catharina Ramakers unter den Augen ihrer Eltern geraubt, die dreijährige Maria Catharina Jennissen aus Beesel wurde, 30 Schritt vom elterlichen Haus entfernt, von einem Wolf gerissen. Die Wölfe wussten offensichtlich einzuschätzen, dass die Beute leicht war.

Die auffällige Häufung von Tötungen 1810/ 1811 mag auf harte Winter zurückzuführen sein. Der Rechtshistoriker Andreas Deutsch hat darauf hingewiesen, dass Wölfe in kalten Wintern in größere Städte eindrangen; sie suchten rund um Dörfer und Gehöfte ihre Nahrung und fielen auch Kinder an. Oft, so kann man bei Deutsch auch lesen, wurden Wölfe in Kriegen an Menschenfleisch gewöhnt, wenn sie auf den Schlachtfeldern massenhaft Tote fanden.

Es muss Anfang des 19. Jahrhunderts noch viele Wölfe am Niederrhein gegeben haben. Im Düsseldorfer Amtsblatt von 1817 wird angezeigt, dass „wegen der bedeutenden Vermehrung der Wölfe in mehreren Gegenden“ die Prämien für erlegte Wölfe erhöht werden; demnach gab es für einen „alte Wölfin“ einen Reichstaler, für einen alten Wolf 10 Taler, für einen junge Wölfe drei und für Nestwölfe vier Taler. Selbst ungeborene Wölfe bei trächtigen Wölfinnen wurden mit einem Taler belohnt.