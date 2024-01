Deutsche Bahn investiert 18 Millionen Euro in drei Projekte Krefeld ist DB-Zentrum für Unfall-Reparaturen

Für Nicole Friedrich, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Bahn Fahrzeuginstandhaltung, war die Eröffnung der neuen Halle samt Werkstätten in Krefeld am gestrigen Montag ein Schritt an den Ort, an dem ihre berufliche Karriere begann. 2003 hatte sie als Werksleiterin die Inbetriebnahme der großen ICE-Instandhaltungshalle noch den symbolischen Schlüssel angenommen. Gestern durfte sie ihn an Werkleiter Johannes Greving übergeben.