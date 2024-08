Lossprechung in der Brauerei Schlüffken Ioannis Stefanou träumt vom eigenen Friseur-Salon

Das Friseur-Handwerk ist nach wie vor sehr beliebt. Rund 120.000 Fachkräfte arbeiten in Deutschland am guten Aussehen und Wohlbefinden ihrer Kundschaft. „Ob für Hochzeiten, Bewerbungsgespräche, Dates, aber auch bei Problemen wie Haarausfall bis hin zur Chemotherapie, sind wir mitverantwortlich für das Glück unserer Kunden“, betonte die Krefelder Obermeisterin der Friseur-Innung, Birgit Piombino-Hochbruck, bei der Lossprechung in der Brauerei Schlüffken. Gleich 37 neue Fachkräfte für gutes Aussehen wurden durch die Obermeister Marco Filz (Rhein-Kreis Neuss), Birgit Piombino-Hochbruck (Krefeld) und Alexandra Houx-Brenner (Kreis Viersen) in den Gesellenstand erhoben.