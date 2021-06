Coronazahlen in Krefeld : Der Inzidenzwert des RKI sinkt in Krefeld auf 24,6

Krefeld Im Krankenhaus liegen aktuell zwölf Personen aus Krefeld, von ihnen zwei auf der Intensivstation, eine von ihnen wird beatmet. Neue Corona-Fälle werden auch aus Kindertagesstätten und Schulen gemeldet.

13 Corona-Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 10. Juni, (Stand: 0 Uhr). Insgesamt 11.584 Personen haben sich somit bisher in Krefeld mit dem Coronavirus infiziert. Genesen sind inzwischen 11.310 Personen, 14 neu seit dem Vortag. Als aktuell infiziert gelten nun 100 Personen, am Mittwochwaren es 101 Personen. Die Gesamtzahl aller bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Personen liegt weiterhin bei 174.

Durch die neue Entwicklung sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, für Krefeld weiter. Sie liegt nun bei 24,6, nachdem sie am Vortag bei 26,8 gelegen hatte. Zum Freitag gelangt Krefeld durch die konstant unter 50 gesunkene Inzidenz in einem ersten Schritt in die Inzidenzstufe 2. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz mit dem Donnerstag auch seit fünf Tagen unter dem 35er-Wert liegt, folgt dann schon am Samstag die Inzidenzstufe 1. Dies hat das Land Nordrhein-Westfalen am Donnerstagmittag der Stadtverwaltung schriftlich bestätigt.