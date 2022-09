Stadt investiert in Bildung : Rund 130 Millionen Euro für Krefelds Schulen

Krefeld Seit 2018 investiert die Stadt Krefeld in Ausbau, Sanierung und Modernisierung von Schulgebäuden. Insgesamt wurden bisher rund 130 Millionen Euro ausgegeben, 66 Millionen davon allein in diesem Jahr.

Zu den Schulerweiterungsprojekten zählen ebenfalls der Umbau und die Erweiterung der ehemaligen Hauptschule Prinz-Ferdinand-Straße zu einer Grundschule sowie das „Haus der Bildung“ und die Interimsschule an der Westparkstraße. Die ehemalige Hauptschule Prinz Ferdinand-Straße wird kernsaniert, modernisiert und aufgestockt. Die Altpavillons und der Toilettentrakt werden abgebrochen und eine neue, dreizügige Grundschule inklusive Mensa errichtet. Die Kostenplanung für die Prinz-Ferdinand-Schule liegt bei rund 15,4 Millionen Euro. Das Gebäude wird Ende des Jahres bezugsfertig. Rund 50 Millionen Euro soll das Haus der Bildung kosten. Da die europaweite Ausschreibung des Vorhabens erfolglos war, muss neu ausgeschrieben werden. Das führt zu einer Projektverschiebung von bis zu sechs Monaten. Die Abbrucharbeiten sind nun für Februar 2023 terminiert. Ein zweigeschossiger Neubau an der Westparkstraße wird die Interimsschule. Sie ist als Übergangsschule geplant, bis das Haus der Bildung fertiggestellt sein wird und schafft kurzfristig Kapazitäten. Die Fertigstellung ist für Anfang Februar vorgesehen. Die geplanten Kosten betragen 4,8 Millionen Euro. Die Erweiterung der katholischen Sollbrüggen-Grundschule ist bereits abgeschlossen. Sie wurde mit einem Anbau zur Vierzügigkeit ausgebaut und um einen hundertprozentigen Ganztag erweitert. Die Kosten von 5,2 Millionen Euro wurden ebenfalls über Fördergelder abgedeckt. Insgesamt konnten 24 Grundschulklassen durch Baumaßnahmen im Primarbereich geschaffen werden. Für 1,2 Millionen Euro wurde das Lehrerzimmer der Gesamtschule Kaiserplatz durch einen eingeschossigen Anbau im Innenhof des Gebäudes erweitert. Moderne Chemie-Räume entstanden zum Beispiel am Schulzentrum Horkesgath, am Moltke- und am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium und insgesamt 43 Sanitäranlagen wurden – zum Beispiel an der Gesamtschule Kaiserplatz oder an der Edith-Stein-Schule – saniert.