Interview Alena Schröder Shooting Star der Literatur über Frauen, Männer und Schweigen

„Bei euch ist es immer so unheimlich still“ lautet der Titel des zweiten Romans von Alena Schröder. Er fügt sich an „Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“. Mit ihrem Debütroman hatte die Autorin vor drei Jahren einen riesigen, unerwarteten Erfolg. Auch das zweite Buch, in dem sie die Fäden einer Familiengeschichte fortführt, steht auf der Bestsellerliste des Magazins ‚Der Spiegel‘. Alena Schröder liest am Montag, 19. Februar, in der Volkshochschule aus „Bei euch ist es immer so unheimlich still“. Die junge Mutter Silvia fährt mit Baby Hannah von Berlin in ihren Heimatort Ildingen, nahe Stuttgart. Sie wohnt bei ihrer Mutter Evelyn – Gelegenheit, sich mit der Vergangenheit zu befassen. Silvia besucht die Mutter 1989, und der Roman setzt dagegen Kapitel aus der Zeit von 1950 bis 1971. Silvias Kindheit und Jugend und das Beziehungsgeflecht zu Familie und Freunden in Ildingen werden hier erzählt.