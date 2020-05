Aus den Krefelder Berufskollegs : Kollegs wollen Azubis in der Krise helfen

Oberstudiendirektor Sven Mundry bereitet Schüler des Berufkollegs Uerdingen auf die anstehenden Prüfungen vor. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Sven Mundry leitet die Berufkollegs Uerdingen und Glockenspitz. Ziel sei es nun, die digitale Ausstattung der Schulen voranzutreiben. Wenn die Schulen zum Regelbetrieb zurückkehrten, solle die Ausstattung besser sein als vor Corona.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Wie klappt die Schulöffnung in den Berufskollegs? Wo hakt es noch?

Mundry Der Organisationsaufwand vor der Schulöffnung am Donnerstag war erheblich. Die Vorbereitungen haben bis in den Mittwochabend gedauert und dauern weiter an, da immer wieder neue Herausforderungen gemeistert werden müssen, von der Erarbeitung des Hygienekonzepts mit der Sicherstellung der notwendigen Wasch- und Desinfektionsgelegenheiten bis hin zu den Raumkonzepten und deren Umsetzung sowie der Erstellung der Not-Stundenpläne. Der Start am Donnerstagmorgen lief ohne Störungen. Lediglich die Treppenhausnutzung musste noch nachgebessert werden. Außerhalb des Unterrichts, auf dem Weg nach Hause, sah man jedoch die ein oder anderen Grüppchen. Diese Beobachtungen haben uns in unseren Planungen bestätigt, bis auf weiteres keine gemeinsamen Pausen außerhalb der Unterrichtsräume durchzuführen.

Info Breites Angebot an beruflichem Wissen Berufskolleg Uerdingen: Rund 2600 Schüler werden von 95 Lehrern in zehn Abteilungen unterrichtet. Bereiche: Berufsschule, Technisches Gymnasium (Schwerpunkte Bio/Chemie, Ingenieurwissenschaften, Informatik), Fachschule für Technik und Fachschule für Informatik, zweijährige Berufsfachschule (Schwerpunkte in Elektrotechnik/IT und Metalltechnik) und einjährige Berufsfachschulen (HS10 / FOR in KFZ-Technik mit Schwerpunkten in Elektrotechnik und Metalltechnik). MINT-freundliche Schule mit Metall-, Elektro-, Chemie-, Kraftfahrzeug-, Versorgungs-, Automatisierungs-, Informations- und Kommunikationstechnik. UNESCO-Projektschule im Status „mitarbeitende Schule“. Berufskolleg Glockenspitz: Rund 2200 Schüler werden von rund 100 Lehrern beschult. Schulische Bereiche: Ausbildungsvorbereitung, einjährige Berufsfachschulen (HS10/FOR), Fachoberschule Klasse 11/12, Berufliches Gymnasium, dreijährige Berufsfachschule, Fachoberschule Klasse 13, Duale Ausbildung, Fachschule für Technik Schwerpunkte: Gestaltung (Farbtechnik/Raumgestaltung, Grafik- und Objektdesign, Medien/Kommunikation, Kunst), Bau- und Holztechnik, Chemie, Ernährungs- und Versorgungsmanagement (Lebensmittelhandwerk und Gastronomie) Auszeichnung: 1. Platz im Gastonomiewettbewerb Euregio 2020 Neu: berufliches Gymnasium im FB Gestaltung (Kunst) und Berufsfachschule (HS10) für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

Worauf lag das besondere Augenmerk beim Start?

Mundry Priorität an den ersten zwei Schultagen hatten die Prüfungsklassen und die Bildungsgänge der Berufsfachschulen mit dem Ziel des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 oder der Fachoberschulreife („mittlere Reife“) sowie der Fachschule für Technik. Am Donnerstag und Freitag waren 200 Schüler da. Seit Montag werden die Schüler der Berufsschulklassen beschult, die in diesem Jahr eine Abschlussprüfung vor sich haben. Dadurch stieg die Zahl der gleichzeitig zu beschulenden Schüler auf rund 320. Das größte Nadelöhr sind die zur Verfügung stehenden Kollegen. Am Berufskolleg Uerdingen stehen von den rund 100 Kollegen nur circa 60 Prozent für einen Präsenzunterricht zur Verfügung, am Berufskolleg Glockenspitz rund 80 Prozent. Um die Abstandsregeln einzuhalten, müssen nahezu alle Lerngruppen geteilt werden. Zusätzliche Fachkollegen stehen aber nicht zur Verfügung. Hier wird auch von Seiten aller Lehrkräfte ein hohes Maß an Flexibilität erfordert. Am Berufskolleg Glockenspitz laufen seit Montag bereits schulische Abschlussprüfungen, die ein erhöhtes Maß an Planung für die Aufsichten erfordern, beispielsweise durch erhöhten Raumbedarf wegen der Begrenzung der Personen pro Raum und auch durch Einzelräume für Schüler, die zu Risikogruppen zählen oder durch praktische Abschlussprüfungen, die in Laboren und Werkstätten stattfinden, aber nur die Hälfte der sonstigen Nutzer zulassen.

Gibt es auch Probleme?

Mundry Das momentan größte Problem ist die Verunsicherung der Schüler über das Erreichen der Abschlüsse und die damit einhergehende fachliche Qualifizierung. Zwar hat das Ministerium entsprechende Erlasse auf den Weg gebracht, die Nachteile kompensieren sollen, jedoch geht es in erster Linie um juristische Zusammenhänge. Gerade am Berufskolleg münden alle Bildungsgänge in Abschlüsse mit der Berechtigung für den weiteren beruflichen Lebensweg. Da ist es ganz besonders wichtig, dass auch die entsprechenden Kompetenzen für die angestrebte Beruflichkeit erlangt wurden. Diese Sorgen beschäftigen auch die Kollegen. Wie soll die knappe zur Verfügung stehende Lernzeit genutzt werden, die gerade am Berufskolleg durchgängig vom problem- und handlungsorientierten Unterricht geprägt ist? Es werden Auswirkungen in den nächsten zwei bis drei Jahren erwartet. Jetzt kann es nur Ziel sein, den Schülern einen Start in ihre (weitere) berufliche Laufbahn zu ermöglichen.

Wie klappt das Lernen auf Distanz?

Mundry Das Berufskolleg Uerdingen ist nicht nur MINT-Schule, sondern auch als Digitale Schule ausgezeichnet. Seit Jahrzehnten ist Moodle an der Schule etabliert. Parallel wird schon, ebenfalls seit vielen Jahren, Office365 eingesetzt. Alle Schüler und Kollegen verfügen über eine eigene E-Mail-Adresse und haben Zugang zu Moodle und sämtlichen Produkten von Office365. Bisher wurden die Systeme unterrichtsbegleitend eingesetzt. Diese nun als Ersatz für normalen Unterricht zu nutzen, stellt alle vor neuen Herausforderungen. So gibt es kein Material für Homeschooling. Jeder Lehrer muss das, was er für berufsspezifische Bildung braucht, neu erstellen oder im Internet suchen. Dabei ist der Ärger groß, da die Lehrenden das Rad oft neu erfinden müssen.

Ist das digitale Lernen für alle Schüler praktikabel?

Mundry Der Hinweis des Ministeriums, dass das Homeschooling nicht bewertet werden darf, war ein Rückschlag für viele Klassen, in denen das begleitende E-Learning längst etabliert und auch Teil der „sonstigen zu erbringenden Leistungen“ war. Leistungsstärkeren Schülern fällt es leichter, sich bei den Online-Lernprozessen selbstständig zu organisieren. Unterschiedliche Hardware-Ausstattung der Schüler und Internetzugangstechnik erweisen sich zudem als Problem. Für das Kollegium wird es jetzt verstärkt auf digitales Lernen und Homeschooling ankommen. Wichtig ist eine möglichst BK-übergreifende Standardisierung, da es sonst schwer ist, Fortbildungsnetzwerke zu installieren und zu nutzen.

Wie helfen Sie Jugendlichen, die ihren Ausbildungsplatz wegen der Krise verloren haben?

Mundry Nach Einzelfallprüfung können wir beispielsweise nach den Sommerferien Gastschüler in den Klassen des Dualen Systems aufnehmen, um so flexibel wie möglich auf die Situation zu reagieren. So kann es sein, dass ein Betrieb zwar nicht sofort einen Auszubildenden beschäftigen kann, aber vielleicht in einem halben Jahr. Damit der Jugendliche dadurch keinen Nachteil erfährt, kann er in der Zwischenzeit bei uns zur Schule gehen und verpasst so auch nicht den Lehrstoff des ersten Halbjahrs. Generell gilt an allen Berufskollegs: Wir lassen keinen Jugendlichen alleine, das heißt, wir machen alles möglich, was in unserer Macht steht, um berufliche Perspektiven zu ermöglichen, sei es durch den Erwerb fehlender Schulabschlüsse oder aber durch die schulische Begleitung bei einer Ausbildung. Auch in der jetzigen Situation sind wir im ständigen Austausch mit Schülern, Arbeitgebern, den Kammern, der Bundesagentur für Arbeit, der Bezirksregierung und natürlich der Stadt Krefeld und suchen bei Problemen gemeinsam nach Lösungen. Das Bildungsangebot ist an den Berufskollegs so vielfältig, dass unter den berufsschulpflichtigen Jugendlichen sicher jeder ein passendes Angebot findet. Außerdem gibt es an den Berufskollegs Unterstützung und Beratung durch die Schulsozialarbeit. Das gesamte Ausmaß der Konsequenzen für die Azubis, beispielsweise in den Bildungsgängen des Berufskollegs Glockenspitz im Bereich des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Lebensmittelhandwerkes, ist für uns aber noch nicht endgültig absehbar.

Die Berufskollegs sind ein wichtiger schulischer Zweig in Krefeld, der in der Öffentlichkeit wenig präsent ist.

Mundry Das ist richtig. In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es Gymnasien und Gesamtschulen, die zum Abitur führen. Berufskollegs werden gerne mal vergessen. Dabei bieten sie das Vollabitur ebenso an wie die anderen Schulformen und berücksichtigen dabei stark die Interessen der Schüler. An den Berufskollegs in Krefeld kann man alle allgemeinbildenden Abschlüsse erwerben – immer mit beruflichen Kenntnissen. Wir sind für diejenigen interessant, die schon sehr genaue berufliche Vorstellungen haben. Sei es eine anschließende Berufsausbildung oder eine konkrete Studienrichtung an einer Hochschule oder Universität. Interessiere ich mich beispielsweise für Medizin, Tiermedizin, Labortechnik oder Umwelttechnik, kann man unser technisches Gymnasium mit den garantierten Leistungskursen in Biologie und Chemie mit jeweils fünf Stunden pro Woche ab der Einführungsphase besuchen. Zusammen beschulen Kaufmannsschule, Vera Beckers, Glockenspitz und Uerdingen um die 10.000 Schüler in den verschiedenen Bereichen und leisten damit einen großen Anteil zum Fachkräftenachwuchs. Das ist eine große Zahl und eine ebenso große Aufgabe, der sich die Kollegs engagiert stellen. Wir sind sehr gut untereinander vernetzt und arbeiten eng zusammen.

Hat die Politik bei der Öffnung der Schulen für die Jahrgänge, die Abschlussprüfungen ablegen müssen, überhaupt an die Berufskollegs gedacht?

Mundry Über die Absprachen zwischen Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten wurde zwar berichtet, dass Abschlussklassen ermöglicht werden soll, wieder in die Schulen zu kommen. Offensichtlich waren hier aber zunächst nur das Abitur und die Abschlussklassen der Sekundarstufe I im Fokus. Fakt ist jedoch, dass sehr viele Schüler bei uns vor Abschlüssen stehen. So ist natürlich auch der Unterricht in den einjährigen Ausbildungsvorbereitungsklassen wichtig. Dort stehen alle Schüler vor einem Abschluss und brauchen viel Unterstützung. In unseren Werkstätten werden sie auf eine spätere Berufsausbildung praxisnah vorbereitet. Das stellt die Berufskollegs vor große Herausforderungen und hat eine entsprechende komplexe Vorbereitung erfordert.

Wie geht es jetzt weiter?

Mundry Die Schulschließungen am 16. März war für alle eine neue Situation, die zu einer gewissen Schockstarre geführt hat. Unsere Kollegen haben in kurzer Zeit die Schüler nach ihren Möglichkeiten unterstützt. Ziel ist es nun, nächste und übernächste Schritte einzuleiten. Dazu gehören das Vorantreiben der digitalen Ausstattung der Schulen und entsprechender Support. Denn irgendwann gibt es wieder eine Form der Regelbeschulung. Und dann sollten wir in den Schulen besser aufgestellt sein als vor der Corona-Zeit.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?