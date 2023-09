Sportfachgeschäft Die Borgmann-Story – 135 Jahre Unternehmertradition

Aufs Ganze einer 135-jährigen Geschichte gesehen: So lange ist es noch nicht her, dass Borgmann in Krefeld als reines Sportfachgeschäft wahrgenommen wurde. „Es war nicht jedem klar, dass wir ein Sportgeschäft waren“, berichtet der heutige Inhaber Christoph Borgmann, „viele dachten, wir sind ein Modegeschäft.“ Diese Erkenntnis hatte Borgmann Ende der 90er aus einer Umfrage gewonnen, und die Familie reagierte mit einer unternehmerischen Entscheidung, die sich als goldrichtig erweisen sollte: „Wir haben uns eindeutig als Sportfachgeschäft positioniert“, so Borgmann. Was folgte, war 2002 ein umfassender Umbau des Geschäfts an der Königstraße.