Stups Kinderzentrum in Krefeld Inrather Sportschützen spenden für Kinder- und Jugendhospizarbeit

Auch von der neuen Aktion seien die Schützenschwestern und -brüder begeistert gewesen. „Ihre Spende kommt genau zur richtigen Zeit“, so Anja Claus, Leiterin des Stups Kinderzentrums: „Wir planen gerade ein Trauer-Café für Eltern und Familien, bei dem wir diese Summe gut verwenden können.“ Sie zeigte den Besucherinnen, was sich in den vergangenen Jahren konzeptionell und baulich verändert hat. Besonders der neue „Raum der Stille“ im Souterrain war für Andrea Kleckers und Ulrike Schrader eine sehr interessante Erfahrung, ebenso der (an die Wand gemalte) „Baum“ mit je einem Elfenglöckchen für jedes Kind. www.drk-schwesternschaft-kr.de