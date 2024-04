Thomas Brocker im Marketing Club Krefeld Innenstadtkoordinator präsentiert Konzept „Mehr Stadt zum Leben“

In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts änderten der Autoverkehr und das schnelle Wachstum der Stadt auch die Verteilung der Nutzungen im Stadtgebiet. Wohnen und Arbeiten trennten sich immer mehr. In Innenstädten sei der Einzelhandel zur Leitfunktion geworden und hbe andere Nutzungen verdrängt. „Das war in vielen deutschen Städten so. Planungen haben sich hauptsächlich auf die Bedürfnisse der Besucher der Innenstädte gerichtet. In Zukunft müssen wir die Menschen wieder mehr in den Blick nehmen, die hier leben“, führt Brocker aus.